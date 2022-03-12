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Сегодня, 18:25

«Динамо» в гостях разгромило тульский «Арсенал»

Иван Шитик
Корреспондент
12 марта. «Арсенал» Тула — «Динамо» — 1:3.
Фото ФК «Динамо».

«Динамо» одержало крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Московичи переиграли соперника со счетом 4:1.

Счет в первом тайме открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов. Он воспользовался грубейшей ошибкой защитника туляков Ивана Новосельцева, который сам отдал пас на Смолова, который стоял в одиночестве в штрафной площади.

Однако вскоре «Арсенал» выровнял положение. Сначала судья Ян Бобровский отменил гол полузащитника Кингса Кангва после подсказки ВАР. А через несколько минут уже засчитал гол нападающего Эванса Кангва, также получив подсказку от ВАР.

В самом начале второго тайма полузащитник Арсен Захарян снова вывел було-голубых вперед. А в середине тайма он заработал пенальти, который уверенно реализовал хавбек Дании Фомин.

Точку в матче поставил нападающий Константин Тюкавин, который в уже добавленное время реализовал выход один на один.

«Динамо» набрало 42 очка и продолжает преследовать «Зенит», у которого 45 баллов и игра в запасе.

«Арсенал» остался на 12-м месте, имея в активе 20 очков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 16:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:4
Динамо
Голы
Смолов, 14 (0:1), Кангва, 30 (1:1), Захарян, 46 (1:2), Фомин, 76 (1:3), Тюкавин, 90+3 (1:4)
Арсенал Т
Коченков Радакович Смольников Степанов Новосельцев Гулиев (Хабибов, 81) Давиташвили (Суханов, 71) Кангва Костадинов Кангва (Марков, 81) Деспотович (Луценко, 81)
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Скопинцев (Нжи, 90+2) Евгеньев Моро Макаров (Лаксальт, 66) Захарян (Лесовой, 90) Шиманьски Фомин Смолов (Тюкавин, 77)
Предупреждения
Кангва 8’, Кангва 18’, Деспотович 35’, Костадинов 37’  -  Моро 45’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Кудрявцев (Санкт-Петербург)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Усачев (Ростов-на-Дону)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Локомотив
ЦСКА

П2

25%

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Обе забьют - да

16%

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Арсен Захарян
Даниил Фомин
Федор Смолов
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Москва)
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«Арсенал» Тула — «Динамо»: все голы матча РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
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