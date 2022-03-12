«Динамо» в гостях разгромило тульский «Арсенал»

«Динамо» одержало крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Московичи переиграли соперника со счетом 4:1.

Счет в первом тайме открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов. Он воспользовался грубейшей ошибкой защитника туляков Ивана Новосельцева, который сам отдал пас на Смолова, который стоял в одиночестве в штрафной площади.

Однако вскоре «Арсенал» выровнял положение. Сначала судья Ян Бобровский отменил гол полузащитника Кингса Кангва после подсказки ВАР. А через несколько минут уже засчитал гол нападающего Эванса Кангва, также получив подсказку от ВАР.

В самом начале второго тайма полузащитник Арсен Захарян снова вывел було-голубых вперед. А в середине тайма он заработал пенальти, который уверенно реализовал хавбек Дании Фомин.

Точку в матче поставил нападающий Константин Тюкавин, который в уже добавленное время реализовал выход один на один.

«Динамо» набрало 42 очка и продолжает преследовать «Зенит», у которого 45 баллов и игра в запасе.

«Арсенал» остался на 12-м месте, имея в активе 20 очков.