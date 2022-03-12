«Арсенал» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти

Сегодня, 12 марта, проходит матч 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором «Арсенал» на своем поле принимает «Динамо».

На 74-й минуте главный арбитр встречи Ян Бобровский назначил пенальти в ворота «Арсенала». Данил Степанов сфолил в штрафной на Арсене Захаряне.

Пенальти реализовал Даниил Фомин, счет в игре — 3:1.

Следить за матчем «Арсенал» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».