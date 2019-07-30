Самедов отметил, что ему стоило уехать в Европу в возрасте 25-27 лет

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" рассказал, что ему стоило уехать в Европу в возрасте 25-27 лет. Он отметил, что тогда его не манило уехать в другой чемпионат.

– Вы успели наиграться в футбол?

– В какой-то момент да. 34 года было, выступил на домашнем чемпионате мира, вроде и хватит. А за полгода в Самаре понял, что хочу еще поиграть.

– Почему?

– Мне понравилось в "Крыльях". Очень грустно, что получил там несколько повреждений. В Самаре почувствовал желание играть в футбол, оно вновь проснулось.

– Идеалом стало бы завершение карьеры в "Спартаке". Почему не срослось?

– Руководство и тренерский штаб приняли решение, я согласился с этим, мы обо всем договорились и расстались без претензий.

– Есть футбольная мечта, которую вы не успели реализовать?

– Свою мечту в жизнь я воплотил. Стал футболистом, профессионалом, поиграл во всех возможных турнирах. Тем не менее если взять молодого Самедова, 20-летнего… Сегодняшнюю голову бы тому Самедову… Я бы постарался уехать в Европу, когда находился на пике. Даже когда были разговоры о возможном переезде, ни о чем не говорил агенту. И его, и меня все устраивало, были прекрасные финансовые условия и высокий уровень команд, за которые я выступал. Сейчас-то понимаю, что в 25-27 лет, в праймовом состоянии, стоило ехать.

– Что манило в Европу?

– Тогда меня вообще ничего не манило. Меня все устраивало в России. Что касается Европы, то вот что важно – отношение к футболистам другое, само восприятие игры отличается. У нас очень много нефутбольных людей, которые считают себя реальной силой и решают очень многое. Я пересмотрел свои взгляды на все через завершение карьеры и понял, что в нашем футболе много людей, которые никогда не имели представления о том, как в него играть. Тем не менее они считают себя глыбами и многое решают. (Сергей Егоров)

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