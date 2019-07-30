Самедов хочет работать спортивным директором в футбольном клубе

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" выразил желание работать спортивным директором в футбольном клубе в будущем. Он отметил, что не хочет тренировать.

– Кем видите себя в будущем?

– В идеале – каким-нибудь спортивным директором, работать в клубе, мне это интересно. Хочу работать именно в футболе. Тренировать – вряд ли, хотя многое может поменяться.

– Почему не хотите тренировать?

– Хочется именно комплектовать команду, мне это интересно.

– Откуда склонность к этой деятельности? Кто-то вас этому научил?

– Никто не учил, но вижу, кто сейчас занимается этими делами и думаю, почему не могу этого делать? Хотя бы один человек может мне сказать, почему Самедов не может быть спортивным директором и комплектовать команду? Да, у меня нет определенного образования, но, судя по всему, оно не особо-то и требуется, особенно в нашем футболе.

– Вы сейчас говорите как Александр Мостовой, который, цитата, "хоть завтра готов идти тренировать", но для этого нужны определенные знания и опыт.

– Вот чтобы тренировать, наверное, да. Тем не менее понятно, что мне никто не доверит роль главного тренера, для начала – только помощником. Встать перед 25-30 такими же ребятами, как и я, у которых свои характеры и видение, которые думают: "Да что ты нам тут рассказываешь?" – тяжело. Сам, кстати, никогда так не думал (улыбается). Впрочем, уверен, что и спортивным директором быть тяжело, но мне кажется, что у меня могло бы получиться. По крайней мере, хотя бы попробовал себя в этой должности. (Сергей Егоров)

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