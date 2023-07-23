В Турции подтвердили интерес «Фенербахче» к защитнику ЦСКА Роше

Турецкий спортивный журналист Ахмет Селим Кул в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Фенербахче» к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

«Если «Фенербахче» решит продать Луана Переса и начать сезон с пятью защитниками, то будет рассматривать Рошу. Сейчас это не серьезный интерес, однако он действительно есть», — сказал Селим Кул «СЭ».

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года, он провел за армейцев 33 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 7 миллионов евро. Контракт бразильца с армейцами действует до конца июня 2025 года.