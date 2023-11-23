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Чалов — о первой зарплате в ЦСКА: «10 тысяч рублей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей первой зарплате в клубе.

«10 тысяч рублей. Для 13-летнего пацана неплохие деньги. Но ничего особенного поначалу не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление — нужно правильно тратить, нельзя все спустись сразу, а нужно откладывать понемножку», — цитирует Чалова «Комсомольская Правда».

25-летний форвард является воспитанников армейцев. Он дебютировал за родную команду в матче Кубка России против «Енисея» (1:2) в 2016 году.

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 22 матча, забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Он занимает третье место в гонке бомбардиров РПЛ.

Контракт Чалова с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Источник: «Комсомольская Правда»
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
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