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Сегодня, 17:31

Салихова — об Эшуорте: «Даже страшно представить, кого он может пригласить следующим тренером»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о спортивном директоре клуба Поле Эшуорте.

«Нынешний спортивный блок «Спартака» работает сильно хуже даже Томаса Цорна. Эшуорт отказался от Пиняева и других молодых футболистов «Крыльев Советов», которые стоили копейки по сравнению с трансферами Медины и Бонгонды, — приводит слова Салиховой Metaratings.ru. — И друга Промеса , Хакима Зиеша, не взял свободным агентом. Молодежь не прогрессирует, Мелешин потерял очень важный для игровой карьеры год, сидя на лавке, жаль Павла Маслова. Даже страшно представить, кого Эшуорт может пригласить следующим тренером. При таком слабом чемпионате, а также с турбулентным «Зенитом», недоукомплектованным ЦСКА, «Краснодаром», не обладающим победным духом, с медиаклубом «Динамо» и слившимся «Сочи», Спартак должен быть впереди с отрывом. Вина не только на тренере».

«Спартак» после 16 туров с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ и на 6 очков отстает от лидирующего «Зенита».

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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25 тур
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
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