Салихова — об Эшуорте: «Даже страшно представить, кого он может пригласить следующим тренером»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о спортивном директоре клуба Поле Эшуорте.

«Нынешний спортивный блок «Спартака» работает сильно хуже даже Томаса Цорна. Эшуорт отказался от Пиняева и других молодых футболистов «Крыльев Советов», которые стоили копейки по сравнению с трансферами Медины и Бонгонды, — приводит слова Салиховой Metaratings.ru. — И друга Промеса , Хакима Зиеша, не взял свободным агентом. Молодежь не прогрессирует, Мелешин потерял очень важный для игровой карьеры год, сидя на лавке, жаль Павла Маслова. Даже страшно представить, кого Эшуорт может пригласить следующим тренером. При таком слабом чемпионате, а также с турбулентным «Зенитом», недоукомплектованным ЦСКА, «Краснодаром», не обладающим победным духом, с медиаклубом «Динамо» и слившимся «Сочи», Спартак должен быть впереди с отрывом. Вина не только на тренере».

«Спартак» после 16 туров с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ и на 6 очков отстает от лидирующего «Зенита».