Тюкавин — об Аршавине: «От него была шутка про какой-то чемодан денег»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос об общении с членом правления «Зенита» Андреем Аршавиным во время его стажировки в Москве.

«Особо не общались с Аршавиным. Он стоял в сторонке, изучал тренировки, что-то записывал. Была шутка про какой-то чемодан денег. Не для публики», — сказал Тюкавин.

Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.