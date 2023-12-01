Геркус убежден, что отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о дисквалификации главного тренера московского клуба Михаила Галактионова и полузащитника команды Дмитрия Баринова перед матчем 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом». Однако и без их дисквалификации железнодорожники не были бы фаворитами в игре с «Зенитом». Петербуржцы справились со всеми проблемами, набрали отличную форму и, несомненно, жаждут взять реванш за понесенное болезненное поражение в первом круге. К тому же команда вышла на первое место в РПЛ и ей просто необходимо продолжать оказывать давление на «Краснодар», ведь отрыв от них составляет всего одно очко», — цитирует Геркуса RT.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 3 декабря. Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. У железнодорожников 25 очков и 8-я строчка.