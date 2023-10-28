Салихова заявила, что поле в Воронеже больше подходит для матчей в Медиалиге

Супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила состояние поля на стадионе в Воронеже, где проходит матч 13-го тура чемпионата РПЛ «Факел» — «Спартак».

Перед началом встречи на Центральном стадионе профсоюзов возникли проблемы из-за большого количества воды на газоне, которую сотрудники стадиона убирали лопатами.

«Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом. Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.