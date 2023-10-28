«Факел» — «Спартак»: защитник воронежцев Калинин вышел на замену

Защитник «Факела» Игорь Калинин на 65-й минуте вышел на поле в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» — 0:0.

Он заменил Федора Кудряшова.

Напомним, что 21 октября 27-летний защитник отказался выйти на замену в матче 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1). Вначале его отстранили от тренировок. Затем «Факел» сообщил, что на общем собрании команды Калинин принес извинения за непрофессиональное поведение и вернулся к тренировочному процессу.