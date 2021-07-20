Салихова считает, что футболом в России должны руководить такие, как Галицкий

Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«Браво, Галицкий! Я считаю, что только такие идейные люди должны руководить российским футболом. Не чиновники, которые годами занимают свои посты, доведя спорт до критической отметки, а бизнесмены, которые продемонстрировали на своем примере, что можно возводить современные стадионы такой красоты, каких нет в Европе в кратчайшие сроки. На мой взгляд, у «Краснодара» лучшая спортивная инфраструктура в России», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

По словам Салиховой, количество футбольных полей и школ в России выросло бы в разы, если Галицкому доверили бы проект по развитию детско-юношеского футбола в стране.

«Краснодар» по итогам сезона-2020/21 занял 10-е место в РПЛ и не попал в еврокубки.