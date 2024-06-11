Сафонов: «Если бы Ивич доработал до конца сезона, «Краснодар» стал бы чемпионом»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о развязке сезона-2023/24.

«В первую очередь дело в «Зените». Я и до чемпионата говорил, что много бразильцев — это, конечно, хорошо, но сначала была какая-то ламбада: потеря очков, кто-то уезжает, кто-то остается. Семак смог найти к ним подход. В народе все смеялись, что в этом сезоне никто не хотел становиться чемпионом, все друг другу уступали. Мое мнение: если бы Владимир Ивич доработал до конца сезона, «Краснодар» стал бы чемпионом тура за 2-3 до конца. Что касается «Динамо», бог дал, бог забрал. У них было две игры с «Сочи» и «Балтикой», где они на последних секундах решали исход. Можно пенять на Песьякова, но в итоге кто что заслужил, тот то и получил», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

По итогам чемпионата России титул шестой раз подряд завоевал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар», а третью строчку — «Динамо».