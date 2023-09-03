Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Агент Сафонов: «Краснодар» — явный претендент на попадание в тройку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что думает о матче 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (2:0).

— Все по игре. Удивило высказывание Заремы, которая заявила, что «Спартак» просто не заметит «Краснодар». С чего она это взяла? -задается вопросом Сафонов.

— У вас были другие предчувствия?

— Будете смеяться, но до игры я сказал, что «Краснодар» победит со счетом 2:0, а голы забьют Кордоба и Сперцян. Знакомые, друзья сейчас шутят: хорошо, что ты ставки не ставишь, разорил бы букмекеров. Отвечаю: нет, не моя тема. (Улыбается.) Что касается самой игры, то «Краснодар» провел очень добротный матч. В принципе, в концовке судья мог назначить еще один пенальти в ворота гостей, когда, кажется, Бабич сыграл рукой. Но 3:0 — это, наверное, был бы уже перебор.

— Ожидали более яркого футбола?

— Нет, понимал, что «Краснодар» сыграет прагматично. До этого у «быков» в чемпионате было две ничьих подряд. Надо было побеждать, поэтому они не полетели вперед с шашками наголо. Концепция Ивича работает. Во главе угла — результат. И сейчас «Краснодар», на мой взгляд, явный претендент на попадание в тройку. Видно, что команда хочет делать на поле. Все довольно четко.

— Удивило, как Кордоба легко забил первый гол, разобравшись с Денисовым и Дуарте?

— Вообще не удивило! Кордоба — породистый форвард, видно, что поиграл в свое время в Германии. Для РПЛ просто топовый нападающий! Здорово играет корпусом. Помню, еще до отъезда Захаряна в Испанию Кордоба так его «принял», что динамовец аж отлетел... Этого габаритного форварда не сдвинешь с места! Вы же видели, как он на пятую точку посадил Денисова.

Полностью интервью Сафонова читайте на сайте «СЭ»

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хочу помочь «Динамо» снять проклятие жены Севидова!» Михаил Лихачев — об объятиях Марадоны, автографе Яшина и зарплате чемпиона мира
Медведев обыграл Баэса и вышел в четвертый круг US Open
Мотострелки разбили ближайшие к позициям РФ блиндажи ВСУ у Соледара
В Норвегии назвали планы по вступлению Украины в НАТО надуманными
В Европарламенте указали на вред антироссийских санкций для ЕС
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Агент Сафонов: «От Абаскаля не исходит уверенности»
«С чего Зарема взяла, что «Спартак» не заметит «Краснодар»? От Абаскаля не исходит уверенности». Мнение агента Сафонова
Тренер Гладилин назвал ЦСКА и «Зенит» равными командами
Рианчо: «Верю, что «Рубин» еще сможет выиграть чемпионат России»
«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ
«Оренбург» — «Сочи»: прямая трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Гладилин назвал ЦСКА и «Зенит» равными командами

Гарре о несостоявшемся трансфере Толосы: «Очень жаль, что он не перешел в «Крылья Советов»»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости