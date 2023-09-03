Агент Сафонов: «Краснодар» — явный претендент на попадание в тройку»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что думает о матче 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (2:0).

— Все по игре. Удивило высказывание Заремы, которая заявила, что «Спартак» просто не заметит «Краснодар». С чего она это взяла? -задается вопросом Сафонов.

— У вас были другие предчувствия?

— Будете смеяться, но до игры я сказал, что «Краснодар» победит со счетом 2:0, а голы забьют Кордоба и Сперцян. Знакомые, друзья сейчас шутят: хорошо, что ты ставки не ставишь, разорил бы букмекеров. Отвечаю: нет, не моя тема. (Улыбается.) Что касается самой игры, то «Краснодар» провел очень добротный матч. В принципе, в концовке судья мог назначить еще один пенальти в ворота гостей, когда, кажется, Бабич сыграл рукой. Но 3:0 — это, наверное, был бы уже перебор.

— Ожидали более яркого футбола?

— Нет, понимал, что «Краснодар» сыграет прагматично. До этого у «быков» в чемпионате было две ничьих подряд. Надо было побеждать, поэтому они не полетели вперед с шашками наголо. Концепция Ивича работает. Во главе угла — результат. И сейчас «Краснодар», на мой взгляд, явный претендент на попадание в тройку. Видно, что команда хочет делать на поле. Все довольно четко.

— Удивило, как Кордоба легко забил первый гол, разобравшись с Денисовым и Дуарте?

— Вообще не удивило! Кордоба — породистый форвард, видно, что поиграл в свое время в Германии. Для РПЛ просто топовый нападающий! Здорово играет корпусом. Помню, еще до отъезда Захаряна в Испанию Кордоба так его «принял», что динамовец аж отлетел... Этого габаритного форварда не сдвинешь с места! Вы же видели, как он на пятую точку посадил Денисова.

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