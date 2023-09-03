Тренер Гладилин назвал ЦСКА и «Зенит» равными командами

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин считает, что ЦСКА и «Зенит» на данный момент являются равными соперниками.

«ЦСКА и «Зенит» сейчас — равные соперники. Сейчас армейцы выглядят хорошо, «Зенит» будет набирать, поэтому ждем серьезной борьбы, а результат непредсказуем. Все, что угодно может произойти — и победа ЦСКА, и ничья, и победа «Зенита». По уровню игры они примерно одинаковы», — заявил Гладилин «Газета.Ru».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 3 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17.30 мск.