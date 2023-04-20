Сафонов оценил игру «Краснодара» в этом сезоне

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об игре своей команды в текущем сезоне.

«Согласен, что играем нестабильно, если брать сезон в целом, но не могу сказать, что это как-то давит на нас. Сейчас у нас хорошая серия, много побед, много очков набрали. Неплохо себя чувствуем. Все идет своим чередом. Готовимся к следующим матчам», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После 23 туров «Краснодар» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.