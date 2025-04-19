Садыгов уверен, что «Химки» пройдут лицензирование в случае сохранения прописки в РПЛ

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, есть ли у него уверенность, что подмосковный клуб пройдет лицензирование в случае сохранения прописки в чемпионате России.

«Конечно, пройдут. А почему не должны? Есть вопросы с учетом нынешних трудностей? Это раздутая некоторыми футболистами история. Фамилии называть не буду. Везде бывают задержки оплат, у многих бывают финансовые трудности. С какого перепуга «Химки», которые пять сезонов выплачивали все до копейки, сейчас должны перестать это делать?» — приводит Sport24 слова Садыгова.

Ранее инвестор «Химок» заявил, что игроки команды не должны были выносить внутренние проблемы клуба на публику. По его мнению, футболисты решили утолить жажду от поражений пиар-кампанией.

Подмосковный клуб после 24 матчей РПЛ набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.