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Садыгов о том, что игроки «Химок» планировали устроить бойкот: «Неэтично было выносить это в СМИ»

Алина Савинова
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, когда перед игроками подмосковного клуба будут закрыты все долги по зарплате.

«Первый транш должен был быть с 15 по 30 апреля. Остальные деньги — до конца сезона, в течение мая с учетом праздников», — приводит Sport24 слова Садыгова.

Также он рассказал, как отнесся к тому, что игроки команды рассматривали вариант бойкота матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» из-за отставки главного тренера Франка Артиги и долгов.

«Из-за того, что на некоторое время задержали оплату, неправильно устраивать бойкот и выносить это в СМИ. Как минимум это неэтично. Вы же видели две последние игры «Химок»? Они были бездарными. Поэтому футболисты, наверное, решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании и после расторжения контракта с Артигой стали раскачивать лодку, в которой сидят», — добавил инвестор «Химок».

18 апреля «СЭ» сообщал, что футболисты «Химок» получили первые выплаты зарплат после начала финансовых проблем у клуба. Игрокам выплатили деньги за декабрь.

Подмосковный клуб после 24 матчей РПЛ набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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 - : -
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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