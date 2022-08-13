Пресняков-старший — о предстоящем матче «Спартака»: «Красно-белым с «Сочи» всегда тяжело играть»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Сочи».

«Спартаку» с «Сочи» всегда тяжело играть. Сразу вспоминаю матч, когда сыграли с ними 2:2. Тогда сочинский клуб бил два пенальти. В этом матче будет судить Мешков. Маловато доверия к нему. К сожалению, не будет Мозеса из-за травмы. Ожидания тревожные перед матчем. Очень хочется, чтобы «Спартак» выиграл. Последние матчи красно-белые сыграли с настроением, может, и с «Сочи» все получится", — сказал Пресняков «СЭ».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск).

«Спартак» набрал 10 очков в четырех турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, «Сочи» — третий (9 очков).