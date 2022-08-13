ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» слоганом «Время менять настроение»

ЦСКА опубликовал анонс матча с «Зенитом», который состоится 13 августа в рамках 5-го тура РПЛ.

«Время менять настроение!» — подписал видео московский клуб.

Вначале в ролике показывают момент матча из 2019 года, когда питерский клуб обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в 28-м туре РПЛ-2018/19. Затем поражение ЦСКА от «Зенита» (1:2) в третьем туре РПЛ-2020/21.

Третий эпизод в видео — это матч между командами в 2021 году, 6-й тур РПЛ, сезон-2021/22. Тогда на 82-й минуте Сердар Азмун забил единственный гол в матче и принес «Зениту» победу (1:0).

Отметим, что все эти матчи проходили в Санкт-Петербурге.