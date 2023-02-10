Агент Барбоза оценил возможный трансфер Ренана в «Реал»

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о том, что «Зенит» готов предложить 40 миллионов евро за бразильского защитника Роберта Ренана.

— Предложение «Реала» по Ренану? Мне кажется, что слишком рано, потому что рынок уже закрыт. До лета еще много времени. Посмотрим, но пока мне кажется преждевременным говорить о покупке. Скорее «Реал» следит за Ренаном.

— Не слишком большая сумма за Ренана? Стоит ли он 40 миллионов евро?

— Думаю, что это может быть небольшая сумма для «Реала». Но пока это футурология — говорить, что они готовы заплатить 40 миллионов. Есть интерес, посмотрим, как он будет реализовываться, — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

19-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года. Пока за новую команду он не успел провести ни одного официального матча.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Ренана в 2 миллиона евро.