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Агент Барбоза оценил возможный трансфер Ренана в «Реал»

Виктория Кравченко
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Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о том, что «Зенит» готов предложить 40 миллионов евро за бразильского защитника Роберта Ренана.

— Предложение «Реала» по Ренану? Мне кажется, что слишком рано, потому что рынок уже закрыт. До лета еще много времени. Посмотрим, но пока мне кажется преждевременным говорить о покупке. Скорее «Реал» следит за Ренаном.

— Не слишком большая сумма за Ренана? Стоит ли он 40 миллионов евро?

— Думаю, что это может быть небольшая сумма для «Реала». Но пока это футурология — говорить, что они готовы заплатить 40 миллионов. Есть интерес, посмотрим, как он будет реализовываться, — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

19-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года. Пока за новую команду он не успел провести ни одного официального матча.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Ренана в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-predlozhenie-reala-po-renanu-rano-ob-e-tom-govorit/
ФК Зенит
ФК Реал
Паулу Барбоза
Роберт Ренан
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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