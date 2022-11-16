С Юрия Жиркова через суд требуют 260 тысяч долга

С российского футболиста Юрия Жиркова хотят взыскать 260 тысяч рублей за аренду участка под строительство дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда.

По данным источника, несколько лет назад футболист заключил договор аренды участка в Калининградской области и не оплатил в срок.

Иск подала Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ». К рассмотрению дела суд приступит уже в этом месяце.