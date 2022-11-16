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Сегодня, 13:54

Андрей Мостовой рассказал, что история с Чистяковым сделала команду сильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как петербуржском клубе отреагировали на ситуацию с защитником Дмитрием Чистяковым.

«Для меня вся история с Димой была неожиданной. Когда вышла новость, у нас была тренировка в этот день — и Дима тренировался с командой. Еду домой — и вижу в новостях, что он выведен из состава. Позвонил ему — что, как? Он сказал, что пока сам не понимает. Написал сразу Мише Кержакову — что делать будем? Миша выставил пост, мы это сразу поддержали. На следующий день было собрание, Александр Медведев высказался. И Дима встал, сказал — ребята, не ожидал, что так все получится, у нас реально есть команда, коллектив. Мы сплотились, и ситуация с Димой сделала нас сильнее», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Он также заявил, что не считает ситуацию с форвардами команды непростой. По его словам, Сергеев хорошо играет, а Кассьерре нужно влиться в команду.

«Я был удивлен, что у Матео так не пошла игра. Он как только пришел, сразу гол забил. Сейчас уверенности не хватает. У меня первые полгода тяжелые в «Зените» были, но потом помогли сборы», — добавил Мостовой.

Из-за ошибки Дмитрия Чистякова питерский «Зенит» пропустил решающий гол в матче с «Ахматом», который закончился поражением питерцев со счетом 1:2.

После этого в СМИ появилась информация о том, что футболиста отстранили от тренировок с командой. Позже футболист опроверг эту информацию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-mostovoj-aleksandr-mostovoj-sebya-ochen-lyubit-no-mozhno-chut-uvazhitel-nee-otnosit-sya-k-ny-neshnemu-pokoleniyu/
Андрей Мостовой
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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