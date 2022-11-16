Андрей Мостовой рассказал, что история с Чистяковым сделала команду сильнее

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как петербуржском клубе отреагировали на ситуацию с защитником Дмитрием Чистяковым.

«Для меня вся история с Димой была неожиданной. Когда вышла новость, у нас была тренировка в этот день — и Дима тренировался с командой. Еду домой — и вижу в новостях, что он выведен из состава. Позвонил ему — что, как? Он сказал, что пока сам не понимает. Написал сразу Мише Кержакову — что делать будем? Миша выставил пост, мы это сразу поддержали. На следующий день было собрание, Александр Медведев высказался. И Дима встал, сказал — ребята, не ожидал, что так все получится, у нас реально есть команда, коллектив. Мы сплотились, и ситуация с Димой сделала нас сильнее», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Он также заявил, что не считает ситуацию с форвардами команды непростой. По его словам, Сергеев хорошо играет, а Кассьерре нужно влиться в команду.

«Я был удивлен, что у Матео так не пошла игра. Он как только пришел, сразу гол забил. Сейчас уверенности не хватает. У меня первые полгода тяжелые в «Зените» были, но потом помогли сборы», — добавил Мостовой.

Из-за ошибки Дмитрия Чистякова питерский «Зенит» пропустил решающий гол в матче с «Ахматом», который закончился поражением питерцев со счетом 1:2.

После этого в СМИ появилась информация о том, что футболиста отстранили от тренировок с командой. Позже футболист опроверг эту информацию.