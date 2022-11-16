Может ли Дзюба оказаться в «Урале»? Мнение президента клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, готов ли он предложить контракт нападающему Артему Дзюбе.

— Летом вы говорили, что звонили Артему Дзюбе, но он не взял трубку. Теперь его появление в «Урале» нереально? Обиделись на него?

— Да дело не только в том звонке. Он потом еще сказал, что не хочет оказаться в «Урале»... Конечно, это большой футболист. 2018 год — пик его карьеры, он сделал очень многое для нашей сборной, для нашего футбола. Это надо ценить. Но время проходит. Считаю, Артем уже потерял в скорости, а это важнейшее качество в современном футболе. Кроме того, считаю, «Урал» при Гончаренко играет в тот футбол, который не совсем ему подходит. Да и зачем звать в команду игрока, если он отзывается об «Урале» не очень хорошо? Это нелогично. Никакой обиды нет, желаю ему удачи.

Ранее Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор».

Полностью интервью с Григорием Ивановым читайте здесь