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Сегодня, 14:00

Может ли Дзюба оказаться в «Урале»? Мнение президента клуба

Президент «Урала» Иванов ответил на вопрос, готов ли он предложить контракт Дзюбе
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, готов ли он предложить контракт нападающему Артему Дзюбе.

— Летом вы говорили, что звонили Артему Дзюбе, но он не взял трубку. Теперь его появление в «Урале» нереально? Обиделись на него?

— Да дело не только в том звонке. Он потом еще сказал, что не хочет оказаться в «Урале»... Конечно, это большой футболист. 2018 год — пик его карьеры, он сделал очень многое для нашей сборной, для нашего футбола. Это надо ценить. Но время проходит. Считаю, Артем уже потерял в скорости, а это важнейшее качество в современном футболе. Кроме того, считаю, «Урал» при Гончаренко играет в тот футбол, который не совсем ему подходит. Да и зачем звать в команду игрока, если он отзывается об «Урале» не очень хорошо? Это нелогично. Никакой обиды нет, желаю ему удачи.

Ранее Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор».

Полностью интервью с Григорием Ивановым читайте здесь

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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