Полузащитник «Рубина» Денис Макаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» в 8-м туре Тинькофф РПЛ (0:2).

— Сегодня было какое-то невезение, мы создали много моментов. Где-то судья недосмотрел, я считаю, что в эпизоде со мной был стопроцентный пенальти, — заявил Макаров «СЭ». — Наша вина, что мы не реализовали свои моменты. Мы не обсуждали со Слуцким игру на правом фланге, мы играем так каждую игру. Обыгрывали, поэтому было много моментов. Не обидно, что почти весь стадион болел за «Спартак», наших болельщиков тоже было слышно, мы их поблагодарили. Это выбор людей, за кого им болеть.

С такой игрой, скорее, мы можем больше бороться с «Зенитом», чем «Спартак». Мы их переиграли, просто не повезло. «Рубин» спокойно может в этом сезоне бороться за чемпионство, у нас прекрасная линия атаки, центр поля и линия обороны. Я считаю, мы сильнее «Спартака» и еще это докажем. После автогола не было никакой надломленности, в первом тайме у нас тоже были моменты. Это наша вина, что мы не реализовали, а не «Спартак» хорошая команда. Сегодня у нас сказалось именно невезение. (Артем Калинин)