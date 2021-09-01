С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новых игроков
Палата РФС по разрешению споров приняла решение снять с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает сайт Российского футбольного союза. Заседание Палаты состоялось 1 сентября.
«Удовлетворить заявление ООО «ФК «Рубин» г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу ФК «Краснодар» vs. ФК «Рубин», — говорится в тексте решения.
Решение о запрете казанскому клубу регистрировать новичков было принято 26 августа. «Краснодар» пожаловался на то, что казанский клуб не рассчитался за переход форварда Ивана Игнатьева.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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