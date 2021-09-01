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Соболев: «Это полнейший бред, что сливаем тренера»

17:55
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал слухи о своей активной ночной жизни.

«По поводу слухов про ночные клубы и рестораны. Я считаю, что у нас профессиональный спорт, я профессионал, «Спартак» — профессиональный клуб.

И когда люди и журналисты говорят, что я, там, был в ночных клубах — ну, это непрофессионально. Потому что если ты говоришь о таких вещах, должны быть факты, фотографии, еще что-то. А так, услышал от кого-то — ну, это не дело.

У меня есть семья, ребенок, после футбола и чего-то я всегда с ними.

Про рестораны. Я такой же человек, как и все, я могу сходить в ресторан, но опять же, не за день до игры. Из-за заездов это у нас в принципе невозможно: мы тренируемся днем и заезжаем в гостиницу, там ночуем.

Что касается тренера, это просто даже комментировать не хочется. Это полнейший бред, что сливаем тренера. Я не представляю даже, как это делать, не могу комментировать и не буду", — сказал форвард в эфире канала «Россия 24» в программе журналиста Ильи Казакова «Футбол России».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
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Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Иван Шитик все материалы автора

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