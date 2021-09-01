Соболев: «Это полнейший бред, что сливаем тренера»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал слухи о своей активной ночной жизни.

«По поводу слухов про ночные клубы и рестораны. Я считаю, что у нас профессиональный спорт, я профессионал, «Спартак» — профессиональный клуб.

И когда люди и журналисты говорят, что я, там, был в ночных клубах — ну, это непрофессионально. Потому что если ты говоришь о таких вещах, должны быть факты, фотографии, еще что-то. А так, услышал от кого-то — ну, это не дело.

У меня есть семья, ребенок, после футбола и чего-то я всегда с ними.

Про рестораны. Я такой же человек, как и все, я могу сходить в ресторан, но опять же, не за день до игры. Из-за заездов это у нас в принципе невозможно: мы тренируемся днем и заезжаем в гостиницу, там ночуем.

Что касается тренера, это просто даже комментировать не хочется. Это полнейший бред, что сливаем тренера. Я не представляю даже, как это делать, не могу комментировать и не буду", — сказал форвард в эфире канала «Россия 24» в программе журналиста Ильи Казакова «Футбол России».