В Испании сообщили, что Пьянич может перейти в российский клуб

«Барселона» не рассчитывает на полузащитника Миралема Пьянича в этом сезоне. 31-летний босниец может продолжить карьеру в России или Турции, сообщает BarcaCentre.

Сам футболист хотел вернуться в «Ювентус». Туринский клуб был готов арендовать Пьянича, однако рассчитывал, что «Барса» серьезно поучаствует в выплате зарплаты футболисту, который по контракту с каталонцами зарабатывает 8,5 млн евро в год. Стороны не смогли согласовать трансфер до закрытия трансферного окна в Испании и Италии.

Хавбек в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.