«С победой». Кокорин после матча «Спартака» с «Краснодаром»
04:10
Форвард «Спартака» Александр Кокорин оставил пост в Instagram после победы в гостевом матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).
«С победой», — написал Кокорин.
Инстаграм Александра Кокорина.
Российский форвард отметился голевой передачей против краснодарцев. В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Спартак», в которых забил гол и сделал результативный пас.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
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