«С победой». Кокорин после матча «Спартака» с «Краснодаром»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин оставил пост в Instagram после победы в гостевом матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

«С победой», — написал Кокорин.

Инстаграм Александра Кокорина.

Российский форвард отметился голевой передачей против краснодарцев. В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Спартак», в которых забил гол и сделал результативный пас.