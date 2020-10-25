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«С победой». Кокорин после матча «Спартака» с «Краснодаром»

04:10
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин оставил пост в Instagram после победы в гостевом матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

«С победой», — написал Кокорин.

Инстаграм Александра Кокорина.
Инстаграм Александра Кокорина.

Российский форвард отметился голевой передачей против краснодарцев. В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Спартак», в которых забил гол и сделал результативный пас.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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