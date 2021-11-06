«С Кофрие «Спартак» угадал». Булатов — о защитнике красно-белых
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил 24-летнего бельгийского защитника красно-белых Максимилиано Кофрие, который перешел в клуб в августе из «Сент-Трюйдена».
— Чем хорош Кофрие?
— Физически крепкий, скоростной, фактурный. Неуступчив в единоборствах, один в один пройти его тяжело. С «Лестером» ни единой ошибки не допустил!
— Минусы-то у бельгийца есть?
— Игра в атаке, первый пас. Парень заточен на разрушение. Для игры на фланге креатива не хватает, а вот в схеме с тремя центральными защитникам смотрится здорово. На мой взгляд, «Спартак» с Кофрие угадал. По меркам чемпионата России — отличное приобретение.
Кофрие провел 8 матчей за «Спартак», на его счету 1 результативная передача и 2 красных карточки.
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