В «Рубине» отреагировали на информацию о переговорах клуба с «Газпромом»
Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина», прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб ведет переговоры с «Газпромом» о сотрудничестве.
Ранее, 6 ноября, об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».
«Переговоры «Рубина» с «Газпромом» о сотрудничестве? Это неправда, никаких переговоров с «Газпромом» мы не ведем», — сказал Сайманов «СЭ».
«Рубин» с 19 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.
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