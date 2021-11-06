Источник: «Газпром» может стать титульным спонсором «Рубина»
«Газпром» может стать новым спонсором «Рубина», сообщает Telegram-канал «Мутко Против».
По информации источника, компания ведет переговоры о сотрудничестве с клубом. Сообщается, что «Газпром» или его дочерняя компания может стать титульным спонсором казанцев. Помимо этого клуб также будет спонсировать СИБУР, который ранее приобрел 100 процентов акций «Таифа», чьи дочерние компании являлись основными спонсорами «Рубина».
После 13 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице с 19 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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