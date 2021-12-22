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«С чего ты это решил?! Ты там в жизни не был!» Дзюба — о работе комментаторов

Артем Дзюба резко высказался о работе футбольных комментаторов
18:35
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о футбольных комментаторах, которые в своих репортажах иногда критикуют игроков и дают им советы.

«Футбольные комментаторы иногда говорят: «Вот в этом моменте он должен был отдать налево». С чего ты это решил?! Ты там в жизни не был! Я вот не умею готовить, и такой говорю повару: слышь, как ты готовишь яйцо?! Он мне скажет, иди сделай, а я ему скажу, что мне критиковать его нельзя? У нас все рассказывают, но никто не делает. Меня может критиковать любой, даже на улице человек может сказать, что я неважный матч сыграл, но иногда ты же не понимаешь, что у меня в моменте задача была, где я должен свернуть направо или налево», — заявил в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» Дзюба.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах за петербургскую команду.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/rM7AHIo633A

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Данил Алешин все материалы автора

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