Кержаков включил трех зенитовцев в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поставил на первое место полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

Также в его пятерку вошли: Матвей Сафонов («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Артем Дзюба («Зенит»).