Кафанов включил футболиста «Ростова» в пятерку лучших игроков года
18:30
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поставил на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Также в его пятерку вошли: Георгий Джикия («Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Дмитрий Полоз («Ростов»).
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