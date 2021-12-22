Кафанов включил футболиста «Ростова» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поставил на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Также в его пятерку вошли: Георгий Джикия («Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Дмитрий Полоз («Ростов»).