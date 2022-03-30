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С 2019 по 2024 год Россия потратит 24 миллиарда рублей на развитие футбола

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
С 2019 по 2024 год Россия потратит 24 миллиарда рублей на развитие футбола.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, могут ли частные клубы получать помощь от государства.

Ранее стало известно о финансовых трудностях владельцев «Спартака» и «Краснодара» — Сергея Галицкого и Леонида Федуна.

«Думаю, в определенных направлениях это возможно, — заявил Олег Матыцин.- Но в то же время это же профессиональный спорт, профессиональная лига. Государство со своей стороны уже инвестирует в развитие футбола и продолжит инвестировать. Общий объем средств с 2019 по 2024 год — 24 миллиарда рублей. Наверное, в этот кризис футбольные клубы должны пересмотреть многие аспекты деятельности. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Правительство принимает меры, чтобы защитить десятки миллионов людей, в том числе и спортивную сферу в целом. Невозможно обособить отдельные клубы, сохранив им прежние условия жизни. Народной любви к спорту это точно не добавит. Значит, нужно подумать над какими-то новыми форматами финансирования. Таковы нынешние реалии».

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Футбол
Олег Матыцин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

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