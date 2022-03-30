С 2019 по 2024 год Россия потратит 24 миллиарда рублей на развитие футбола

Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, могут ли частные клубы получать помощь от государства.

Ранее стало известно о финансовых трудностях владельцев «Спартака» и «Краснодара» — Сергея Галицкого и Леонида Федуна.

«Думаю, в определенных направлениях это возможно, — заявил Олег Матыцин.- Но в то же время это же профессиональный спорт, профессиональная лига. Государство со своей стороны уже инвестирует в развитие футбола и продолжит инвестировать. Общий объем средств с 2019 по 2024 год — 24 миллиарда рублей. Наверное, в этот кризис футбольные клубы должны пересмотреть многие аспекты деятельности. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Правительство принимает меры, чтобы защитить десятки миллионов людей, в том числе и спортивную сферу в целом. Невозможно обособить отдельные клубы, сохранив им прежние условия жизни. Народной любви к спорту это точно не добавит. Значит, нужно подумать над какими-то новыми форматами финансирования. Таковы нынешние реалии».