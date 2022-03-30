Министр спорта Олег Матыцин призвал футболистов быть скромнее

Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью «СЭ» высказался о массовом отъезде легионеров из России и возможном введении потолка зарплат в футболе и баскетболе.

— Произошло резкое сокращение количества легионеров в игровых видах спорта. Вы верите, что наконец-то российские игроки получат шанс себя проявить?

— Это зависит от россиян, легионеры дали им шанс. Воспользуются они им или нет — вопрос хороший. Все будет зависеть от того, как изменится менталитет агентов, руководства клубов, тренеров. Либо все затаятся и будут дожидаться возвращения легионеров и делать на них ставку. У нас в стране больше четырехсот тысяч ребят, занимающихся футболом в спортивных школах. Нам что, еще нужны легионеры? С моей точки зрения, брать уже готовый продукт — не во благо конкуренции внутри России. У нас есть сильнейшие тренерские школы во всех видах спорта: футболе, баскетболе, волейболе, гандболе... Любой вид спорта возьми — везде есть плеяды тренеров-легенд. Нам нужно принять концепцию, ориентированную на внутрироссийский спорт. Шанс нам дали, теперь от нас все зависит.

— Нужно ли в сложившихся обстоятельствах ввести потолок зарплат в баскетболе и футболе по примеру КХЛ?

— Потолок зарплат в этих сложных условиях может дать понять нашим ведущим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на Запад. Нужно установить минимальную зарплату, а остальные доходы можно заложить в премиальные. Например, за забитые голы и результат. Это будет значительная экономия.