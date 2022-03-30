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Министр спорта Олег Матыцин призвал футболистов быть скромнее

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью «СЭ» высказался о массовом отъезде легионеров из России и возможном введении потолка зарплат в футболе и баскетболе.

— Произошло резкое сокращение количества легионеров в игровых видах спорта. Вы верите, что наконец-то российские игроки получат шанс себя проявить?

— Это зависит от россиян, легионеры дали им шанс. Воспользуются они им или нет — вопрос хороший. Все будет зависеть от того, как изменится менталитет агентов, руководства клубов, тренеров. Либо все затаятся и будут дожидаться возвращения легионеров и делать на них ставку. У нас в стране больше четырехсот тысяч ребят, занимающихся футболом в спортивных школах. Нам что, еще нужны легионеры? С моей точки зрения, брать уже готовый продукт — не во благо конкуренции внутри России. У нас есть сильнейшие тренерские школы во всех видах спорта: футболе, баскетболе, волейболе, гандболе... Любой вид спорта возьми — везде есть плеяды тренеров-легенд. Нам нужно принять концепцию, ориентированную на внутрироссийский спорт. Шанс нам дали, теперь от нас все зависит.

Министр спорта&nbsp;РФ Олег Матыцин. Олег Матыцин: «Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку»

— Нужно ли в сложившихся обстоятельствах ввести потолок зарплат в баскетболе и футболе по примеру КХЛ?

— Потолок зарплат в этих сложных условиях может дать понять нашим ведущим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на Запад. Нужно установить минимальную зарплату, а остальные доходы можно заложить в премиальные. Например, за забитые голы и результат. Это будет значительная экономия.

Футбол
Олег Матыцин
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
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8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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 - : -
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Локомотив

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