С 12 февраля в Санкт-Петербурге спортивные соревнования смогут посещать до 25 тысяч человек

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщает сайт администрации.

С 12 февраля снимается ряд ограничений.

Открываются фуд-корты и фуд-плейсы при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов.

Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек), а также развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов.

Открываются аттракционы, расположенные внутри зданий, при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более 50%.

Заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50 до 75%.

На торжественную регистрацию браков допускается до 30 человек.

С 5 до 20 посетителей увеличивается численность экскурсионных групп в музеях и на выставках.

На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 кв.м.

На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.

Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 28 февраля, продлеваются по 10 марта.