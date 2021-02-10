Футболисты «Динамо» поздравили Каборе с днем рождения

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе накануне отмечал день рождения, ему исполнилось 33 года. Одноклубники поздравили его с праздничной датой.

День рождения у Кабо был вчера, но не оставлять же «Президента» без праздничного торта? ?



? Команда поздравила от души! #ВТБтренировочныесборы #Каборе #ДеньРождения pic.twitter.com/5EY3iXv1JH — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 10, 2021

В России Каборе играет с 2013 года. Главное достижение в карьере Каборе — чемпионство во Франции с «Марселем» в 2010 году.