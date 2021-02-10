Футболисты «Динамо» поздравили Каборе с днем рождения
22:37
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе накануне отмечал день рождения, ему исполнилось 33 года. Одноклубники поздравили его с праздничной датой.
День рождения у Кабо был вчера, но не оставлять же «Президента» без праздничного торта? ?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 10, 2021
? Команда поздравила от души! #ВТБтренировочныесборы #Каборе #ДеньРождения pic.twitter.com/5EY3iXv1JH
В России Каборе играет с 2013 года. Главное достижение в карьере Каборе — чемпионство во Франции с «Марселем» в 2010 году.
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