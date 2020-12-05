Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков после поражения от «Спартака» (1:5) в матче 17-го тура РПЛ прокомментировал судейство главного арбитра встречи Станислава Васильева.

— Недовольны именно этим моментом?

— Недовольны табло.

— Какие еще претензии к судье?

— Никаких претензий. Просто убийца с детским лицом. Какие претензии? 5:1 проиграли.

— При счете 1:5 трудно быть недовольным судейством.

— Я об этом и говорю.

— Этот резонансный момент, который был в предыдущем матче, потому что много критики в ваш адрес было после дальнего удара.

— Я вас умоляю. Я критику не видел.

— Сергей, вы на метро идете?

— Да.

— Я серьезно спрашиваю.

— Мне вообще очень надо на метро.

— Если переезд будет, для вас это будет спасением?

— Когда будет, тогда об этом и поговорим.

— Что вас сейчас мотивирует, вы все-таки отец?

— Футбол мотивирует.

В текущем сезоне 40-летний Рыжиков провел 16 матчей за «Тамбов» и пропустил 25 мячей.

(Севастиан Терлецкий)