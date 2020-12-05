Рыжиков — об арбитре матча «Спартак» — «Тамбов»: «Убийца с детским лицом»
Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков после поражения от «Спартака» (1:5) в матче 17-го тура РПЛ прокомментировал судейство главного арбитра встречи Станислава Васильева.
— Недовольны именно этим моментом?
— Недовольны табло.
— Какие еще претензии к судье?
— Никаких претензий. Просто убийца с детским лицом. Какие претензии? 5:1 проиграли.
— При счете 1:5 трудно быть недовольным судейством.
— Я об этом и говорю.
— Этот резонансный момент, который был в предыдущем матче, потому что много критики в ваш адрес было после дальнего удара.
— Я вас умоляю. Я критику не видел.
— Сергей, вы на метро идете?
— Да.
— Я серьезно спрашиваю.
— Мне вообще очень надо на метро.
— Если переезд будет, для вас это будет спасением?
— Когда будет, тогда об этом и поговорим.
— Что вас сейчас мотивирует, вы все-таки отец?
— Футбол мотивирует.
В текущем сезоне 40-летний Рыжиков провел 16 матчей за «Тамбов» и пропустил 25 мячей.
(Севастиан Терлецкий)
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