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Сегодня, 12:32

Рыков считает, что «Динамо» может подняться выше третьего места в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков высказался о прогрессе молодых игроков в московской команде.

«На данный момент команда выполняет свою задачу. В составе постоянно появляются молодые ребята. Это радует и это важно. Думаю, «Динамо» реально может подняться выше третьего места, хотя туда стремятся все команды, все хотят завоевывать медали. Личка угадывает. Он видит, как парни тренируются, их отношение к работе. Он им доверяет. Личке надо сказать спасибо, что он хорошо относится к молодым игрокам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Рыкова.

После 15 туров «Динамо» с 25 очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. 25 ноября бело-голубые встретятся с ЦСКА. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005460301_ryikov_dinamo_mojet_podnyatsya_vyishe_tretego_mesta_v_chempionate
Владимир Рыков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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П
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Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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