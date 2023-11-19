Семин рассказал, как игроки «Локомотива» оплатили болельщикам клуба дорогу домой из Штутгарта

Многократные чемпионы России тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» поделились эмоциями перед ретроматчем ЦСКА и «Локомотива».

Газзаев: — Виделись с Юрой совсем недавно. Грозится, что обыграет нас, ха-ха! Посмотрим. Очень важно, чтобы на матч пришло как можно больше болельщиков, которых приглашаю на стадион. Игроки, которые выйдут на поле, заслуживают того, чтобы люди сказали им спасибо за все, что они сделали и для клуба, и вообще для российского футбола. Всех ждет интересный боевой матч, красивая программа.

Сейчас, особенно в тех условиях, когда мы изолированы от международного футбола, нужны положительные эмоции. Важно проводить такие матчи и напоминать болельщикам о легендарных игроках ЦСКА и «Локомотива», благодаря которым оказались возможными золотые годы российского футбола. И для молодежи, и для нынешних игроков они — наглядное пособие, к чему надо стремиться.

Семин: — Видимся с Валерой часто. Общаемся, встречаемся, перезваниваемся. А эмоции... В первую очередь поблагодарю игроков. И не только за то, что они стали чемпионами, хотя болельщики, конечно, это очень любят. Поблагодарю то поколение, которое завоевало для «Локомотива» много болельщиков. Своим большим трудом — вторыми местами, Кубками, полуфиналами еврокубков, выходами из группы Лиги чемпионов — они принесли клубу большую армию болельщиков, причем не только в Москве, а по всей России.

Помню, как в «Локомотиве» была программа — игроки ходили в школы, проводили мастер-классы, разными, но хорошими и добрыми способами привлекали внимание к себе и к команде. И постепенно «Локомотив» обрел своего зрителя — искреннего, настоящего. Причем громадное количество людей по всей стране, в чем убеждаюсь, когда оказываюсь в любых ее уголках. Вот это — самое большое завоевание, которое сделало в большей степени именно это поколение, которое будет в этом матче играть. Никакими деньгами этого не купишь!

Да, футболисты удовлетворили потребность болельщиков в победах. Но еще они были к ним очень и очень внимательны. Помню случай, который был в 98-м году в Штутгарте («Локомотив» там играл полуфинал Кубка кубков, — Прим. И.Р.). Мы проиграли, были расстроенные. Прямо на территории стадиона к автобусу подошла группа наших болельщиков — даже не представляю, как они туда попали. И говорят — нас обокрали, нам не на чем отсюда домой добираться. Так из автобуса вышли игроки — и у кого сколько в карманах было, собрали этим ребятам деньги на обратную дорогу. Другие бы и не вышли, тем более только что проиграли. А наши всегда были с ними рядом. И понимали их. Вот это поколение, и им нужно сказать за это большое спасибо!

Мы все хорошо делали свое дело. Насколько участникам этого матча позволят их физические возможности — это будет бескомпромиссная игра. Не буду говорить, что болельщики должны прийти, — никто никому ничего не должен. Но, думаю, им будет приятно поприветствовать игроков того поколения, которые были у истоков больших побед.