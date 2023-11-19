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«Локомотив» — ЦСКА: время начала ретро-матча и где смотреть трансляцию

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в рамках ретро-матча 19 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Сычев.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в рамках ретро-матча в воскресенье, 19 ноября. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча легенд в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 19.00 мск.

В составе железнодорожников выйдут Дмитрий Сычев, Родолфо, Сергей Гуренко, Динияр Билялетдинов, Заза Джанашия, Владимир Маминов, Алексей Смертин, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачёв, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов, Руслан Пименов, Вадим Евсеев, Дмитрий Сенников, Алексей Поляков и Дмитрий Хохлов. Главным тренером красно-зеленых стал Юрий Семин.

За армейцев сыграют: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Элвир Рахимич, Марк Гонсалес, Милош Красич, Евгений Варламов, Олег Корнаухов, Алексей Березуцкий, Валерий Минько, Алан Кусов, Евгений Алдонин, Ролан Гусев, Артур Тлисов, Юрис Лайзанс и Денис Попов.

Дмитрий Сычев
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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Рыков считает, что «Динамо» может подняться выше третьего места в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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