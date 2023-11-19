«Локомотив» сыграет с ЦСКА в рамках ретро-матча 19 ноября

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в рамках ретро-матча в воскресенье, 19 ноября. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча легенд в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 19.00 мск.

В составе железнодорожников выйдут Дмитрий Сычев, Родолфо, Сергей Гуренко, Динияр Билялетдинов, Заза Джанашия, Владимир Маминов, Алексей Смертин, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачёв, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов, Руслан Пименов, Вадим Евсеев, Дмитрий Сенников, Алексей Поляков и Дмитрий Хохлов. Главным тренером красно-зеленых стал Юрий Семин.

За армейцев сыграют: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Дмитрий Кириченко, Элвир Рахимич, Марк Гонсалес, Милош Красич, Евгений Варламов, Олег Корнаухов, Алексей Березуцкий, Валерий Минько, Алан Кусов, Евгений Алдонин, Ролан Гусев, Артур Тлисов, Юрис Лайзанс и Денис Попов.