Рябчук объяснил, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита».

— Нам нужно быть сильнее как команда, больше бороться, больше бегать, быть увереннее их и показать на поле все, что мы делаем на тренировках. Уверен, если это случится, мы победим.

— «Спартак» не выигрывал в Санкт-Петербурге с мая 2012 года. Получится прервать эту серию?

— Пришло время это исправить!

Рябчук в этом сезоне провел 16 матчей и отдал одну голевую передачу. «Спартак» после 18 туров занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 мск.