Марио Фернандес рассказал, почему не может выучить русский язык

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о сложностях, которые у него возникают при изучении русского языка.

«Я уже много раз говорил — для меня в русском сложно все: алфавит, правила. Я когда говорю, делаю очень много ошибок. И постоянно за это извиняюсь. При этом я здорово понимаю язык», — приводит слова Фернандеса Metaratings.ru.

Марио Фернандес получил российское гражданство в июле 2016 года. За сборную России защитник сыграл 33 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Сейчас 33-летний футболист выступает за «Зенит». В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел 15 матчей, в которых не отличился голевыми действиями.