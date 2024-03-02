Рябчук верит, что «Спартак» может стать чемпионом России в сезоне-2023/24

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной борьбе красно-белых за золотые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

— Восемь очков отставания от лидера таблицы — это катастрофа?

— РПЛ — очень конкурентная лига, где потерять или набрать три очка может каждый в каждом матче. Если лидеры потеряют очки, а мы все матчи выиграем — все может измениться.

— «Спартак» может стать чемпионом в этом году?

— Конечно.

— А что более реально: чемпионство или победа в Кубке России?

— С Кубком проще в том смысле, что все зависит только от нас: выиграй все матчи — и ты забираешь трофей. В лиге все-таки многое будет зависеть и от конкурентов.