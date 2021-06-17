Руй Витория рассказал, как прошла первая тренировка «Спартака» под его руководством

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как прошло знакомство и первое занятие команды под его руководством.

«Знакомство и тренировка оставили очень приятное впечатление. Новый сезон, новый тренер — все это способствует тому, что игроки горят желанием себя показать. На собрании я пожелал всем ребятам удачи и предупредил, что нас ждет большая и очень непростая работа», — приводит слова Витории официальный сайт клуба.

«Спартак» 24 мая объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года. Специалист сменил на посту Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

«Спартак» будет готовиться к сезону-2021/22 на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведет там несколько товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).