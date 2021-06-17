Руй Витория провел первую тренировку «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео тренировки команды под руководством нового тренера Руя Витории.

«Первая тренировка для Руя Витории», — говорится в посте клуба в Twitter.

24 мая «Спартак» объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года. Специалист сменил на посту Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

«Спартак» будет готовиться к сезону-2021/22 на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведет там несколько товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).