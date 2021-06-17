Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руй Витория провел первую тренировку «Спартака»

15:23
Теги:

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео тренировки команды под руководством нового тренера Руя Витории.

«Первая тренировка для Руя Витории», — говорится в посте клуба в Twitter.

24 мая «Спартак» объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года. Специалист сменил на посту Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

«Спартак» будет готовиться к сезону-2021/22 на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведет там несколько товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Конец эпохи. Серхио Рамос прощается с «Реалом» и уходит в свободное плавание
Натальная карта: Что это и как влияет на судьбу?
Появились кадры падения фуникулера в Италии, где погибли 14 человек
В раде произошла потасовка из-за слов о расстреле оппозиционных депутатов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы