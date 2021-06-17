Сегодня, 17 июня, полузащитнику «Спартака» и сборной России Илье Цымбаларю могло бы исполнится 52 года. Московский клуб почтил память известного футболиста.

Сегодня Илье Цымбаларю могло бы исполниться 52 года.



7 сезонов, шесть чемпионств, два Кубка страны, три Кубка содружества, 54 гола в 204 матчах и звание лучшего футболиста России в 1995-м. Легенда.



28 декабря 2013-го Ильи Владимировича не стало. Навсегда в наших сердцах! pic.twitter.com/SZK68OF95i — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 17, 2021

Цымбаларь прославился в «Спартаке», за который выступал с 1993 по 1999 годы. В составе красно-белых Илья шесть раз становился чемпионом страны и четырежды выигрывал Кубок России.

За сборную России Цымбаларь провел 28 матчей, забил 4 гола. Он был участником чемпионата мира 1994 года и чемпионата Европы 1996 года.