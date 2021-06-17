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«Навсегда в наших сердцах». «Спартак» — об Илье Цымбаларе

18:40
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Сегодня, 17 июня, полузащитнику «Спартака» и сборной России Илье Цымбаларю могло бы исполнится 52 года. Московский клуб почтил память известного футболиста.

Цымбаларь прославился в «Спартаке», за который выступал с 1993 по 1999 годы. В составе красно-белых Илья шесть раз становился чемпионом страны и четырежды выигрывал Кубок России.

За сборную России Цымбаларь провел 28 матчей, забил 4 гола. Он был участником чемпионата мира 1994 года и чемпионата Европы 1996 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1405512758829928450

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