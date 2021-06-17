Источник назвал сумму подписного бонуса Кокорина за переход в «Спартак»

«Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере четырех миллионов евро, сообщает Telegram-канал Black Mirror. Также указано, что его годовая зарплата составляла 3,45 миллиона.

Источник сообщил точные суммы выплат Кокорину: 4 022 988 евро в виде бонуса за переход и 3 488 272 евро — годовая зарплата.

30-летний футболист сейчас является игроком «Фиорентины». Контракт рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Он перешел в итальянский клуб в январе 2021 года.

В прошедшем сезоне Кокорин провел четыре матча за «Фиорентину». Голов или результативных передач в его активе нет.