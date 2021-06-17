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Источник назвал сумму подписного бонуса Кокорина за переход в «Спартак»

18:09
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере четырех миллионов евро, сообщает Telegram-канал Black Mirror. Также указано, что его годовая зарплата составляла 3,45 миллиона.

Источник сообщил точные суммы выплат Кокорину: 4 022 988 евро в виде бонуса за переход и 3 488 272 евро — годовая зарплата.

30-летний футболист сейчас является игроком «Фиорентины». Контракт рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Он перешел в итальянский клуб в январе 2021 года.

В прошедшем сезоне Кокорин провел четыре матча за «Фиорентину». Голов или результативных передач в его активе нет.

Дополнительная информация:

https://t.me/black8mirror/2296

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